O governo de Israel entrou em colapso novamente, o que isso significa? — CMIO

Israel está em uma quinta eleição em quatro anos, e o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pode retornar

O improvável governo de coalizão de oito partidos de Israel tomou a decisão de se dissolver, na última segunda-feira, inaugurando o quinto turno das eleições em apenas quatro anos. Uma eleição da qual o líder da oposição israelense, Benjamin Netanyahu, espera um retorno e prova as vulnerabilidades domésticas de Tel Aviv que seus inimigos podem tentar explorar.

Em junho de 2021, um governo de coalizão israelense sem precedentes tomou posse após um período tênue de dois anos, durante o qual ocorreram quatro eleições nacionais. No centro do caos político de Israel sempre esteve o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e, um ano depois, nada parecia ter mudado. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennet, do partido de extrema-direita Yamina, decidiu desistir e dissolver seu governo, entregando seu título ao seu parceiro de coalizão Yair Lapid, que em breve será empossado como primeiro-ministro interino, aguardando uma nova rodada de eleições.

O que é importante entender sobre a bagunça política de Israel é que o Knesset israelense sempre foi e continua sendo um lugar profundamente dividido, nunca houve um governo de partido único, apenas coalizões. A coalizão de oito partidos do ano passado foi talvez a mais ideologicamente diversa, alegando que uma pequena maioria de 61 assentos era necessária para formar um governo fazendo compromissos políticos consideráveis, como permitir que um partido árabe entrasse no governo pela primeira vez na história de Israel.













Embora muitos israelenses tenham inicialmente apoiado o governo de coalizão, ele rapidamente se mostrou ineficaz e fraco em várias frentes, em grande parte devido a um bloco de oposição tão comprometido liderado por Netanyahu e seu partido de centro-direita Likud e também porque os partidos da coalizão discordavam em muitos pontos. . A gota d’água que quebrou as costas do camelo veio no início deste mês, quando o governo israelense falhou em aprovar um projeto de lei de emergência que permite que colonos israelenses ilegais sejam governados sob a lei civil, enquanto os palestinos nos mesmos territórios vivem sob a lei militar israelense. O projeto de lei é normalmente renovado a cada cinco anos e é visto como uma das leis mais fáceis de aprovar, mas devido à recusa da oposição israelense em votar nele, a própria coalizão governista não conseguiu reunir votos suficientes no Knesset para aprovar. isto.

Desde o início, Netanyahu estava chamando os partidos de direita da coalizão de vendidos, alegando que a esquerda, junto com o partido islâmico Raam, havia planejado internamente uma aquisição anti-direita. Isso ocorreu apesar da coalizão consistir principalmente de partidos de extrema-direita, centristas, islâmicos e de centro-direita, com apenas dois defendendo uma inclinação à esquerda. Embora figuras políticas israelenses populares da direita, como o ministro da Justiça Gideon Saar, o ministro das Finanças Avigdor Lieberman e o próprio Naftali Bennett, tenham recebido apoio público de seus partidários políticos por suas posições anti-Netanyahu, os próximos resultados das eleições podem provar que eles cometeram suicídio político por aderir a um governo com centristas e um partido árabe.

Se for verdade, como se especula, que o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett e outros membros de direita de sua coalizão dissolvida enfrentarão uma reação nas urnas, Benjamin Netanyahu pode ter acabado de realizar uma jogada de poder de grande sucesso. Um que pudesse garantir a ele e a seus aliados cadeiras suficientes para formar um governo de coalizão ainda este ano.













Frequentemente deixados de fora da conversa em tudo isso são os palestinos, que não experimentarão muitas mudanças no terreno, independentemente de qual governo seja introduzido em seguida, mas cujos representantes políticos procurarão tirar proveito da crise de Tel Aviv. O Hamas, o partido político palestino mais popular que governa a Faixa de Gaza, buscará tirar vantagem das fraquezas das elites políticas israelenses na tentativa de aliviar o bloqueio ou, alternativamente, estudará o momento oportuno para atacar Israel.

Ao longo do ano passado, a coalizão governante israelense não manteve uma posição unificada sobre como abordar a questão palestina. Um exemplo disso foi a política de Israel na Cisjordânia, enquanto o ministro das Relações Exteriores israelense Yair Lapid e o ministro da Defesa Benny Gantz optaram por uma relação de cooperação de segurança mais próxima com a Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia, o primeiro-ministro Bennett se recusou a olhar publicamente para eles.

O presidente dos EUA, Joe Biden, tem uma visita programada ao Oriente Médio em meados de julho, durante a qual também viajará para o Reino da Arábia Saudita e causou algumas especulações sobre um esforço para normalizar os laços entre Tel Aviv e Riad. Na realidade, é mais provável que a visita tenha como objetivo reunir os países do Oriente Médio para combater a influência iraniana na região. Agora que Israel está, de fato, sem governo novamente, Joe Biden provavelmente terá que fazer um jogo de equilíbrio durante sua visita, deixando de lado objetivos políticos sérios. Tudo isso é para dizer que Israel está em um lugar de fraqueza agora devido à sua incerteza política.