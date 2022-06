G7 revelará plano para banir o ouro russo – Reino Unido – CMIO

A Grã-Bretanha e os EUA, juntamente com aliados como Japão e Canadá, devem revelar a proibição de novas importações de ouro russo durante a Cúpula dos Líderes do G7 no domingo, de acordo com um comunicado do governo do Reino Unido.

“A medida terá alcance global, afastando a commodity dos mercados internacionais formais” e entregando um “grande impacto” sobre o potencial de Moscou de gerar receita em todo o mundo, diz o comunicado, acrescentando que o passo é sustentado pelo papel central de Londres no comércio de metais.

Os embarques entre a Rússia e a Grã-Bretanha foram reduzidos a quase zero desde que os aliados ocidentais introduziram sanções sem precedentes a Moscou por sua operação militar na vizinha Ucrânia. A London Bullion Market Association, que define os padrões para o mercado, removeu as refinarias de ouro russas de sua lista credenciada em março.

No início desta semana, a Reuters informou que os líderes da UE estão considerando o ouro como um dos alvos para a próxima rodada de sanções à Rússia. A fonte da agência, no entanto, não esclareceu se a medida afetaria as exportações de ouro, as importações ou ambos.













A medida anunciada por Londres será aplicada ao ouro que sai da Rússia pela primeira vez, e o Tesouro dos EUA deve emitir uma proibição na terça-feira, disse uma pessoa familiarizada com o plano, citada pela Bloomberg.

Em abril, Washington proibiu indivíduos americanos de se envolverem em transações relacionadas ao ouro com o Banco Central da Rússia, o Fundo Nacional de Riqueza e o Ministério das Finanças.

Embora as sanções ocidentais tenham fechado em grande parte os mercados europeu e americano ao ouro da segunda maior mineradora de ouro do mundo, a medida do G7 deve separar completamente a Rússia dos dois principais centros comerciais do mundo, Londres e Nova York.

De acordo com dados do UN Comtrade, citados pela agência, os US$ 15 bilhões em ouro russo que chegaram a Londres no ano passado representaram 28% das importações de ouro do Reino Unido. A Rússia ainda tem a opção de vender o metal precioso diretamente às refinarias, ou buscar novos compradores, como China, Índia e Oriente Médio, que não apoiaram as sanções e não fazem parte do G7.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT