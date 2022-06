Novo livro oferece um relato vívido de como os esforços soviéticos e americanos da Guerra Fria para abandonar suas armas nucleares se desenrolaram – CMIO

‘Desarmamento no Tempo da Perestroika’, de Scott Ritter, é uma lição oportuna sobre como recuar da beira do abismo

Ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA e colunista da RT, Scott Ritter produziu um livro envolvente e oportuno que dá um relato de testemunha ocular daqueles dias da Guerra Fria, quando inimigos ideológicos conseguiram frear uma corrida armamentista fora de controle.

Muitas pessoas, quando confrontadas com termos brandos da era soviética, como ‘controle de armas’ e ‘desarmamento’, podem ficar tentadas a reprimir um bocejo e seguir em frente. No entanto, isso seria um erro.

Aqui está uma verdadeira virada de página – parte lição de história, parte thriller de Clancy, com o toque certo de alívio cômico – que examina um período crítico durante a Guerra Fria, quando os americanos e russos estavam trabalhando para eliminar seus estoques de mísseis em meio a um clima de desconfiança total.

A história começa em 1979, quando os soviéticos alcançaram uma vantagem estratégica contra as forças da OTAN com a introdução do míssil nuclear SS-20. Como se fosse uma deixa, os americanos responderam com o Pershing II, um projétil que poderia atingir Moscou da Europa Ocidental em oito minutos ou menos. E assim começou a corrida armamentista. Reconhecendo a futilidade dessa estocagem olho por olho, no entanto, diplomatas dos Estados Unidos e da União Soviética, em um momento de raro consenso, entenderam a necessidade de banir totalmente essas armas.













Em 7 de dezembro de 1987, o presidente dos EUA Ronald Reagan e o secretário-geral soviético Mikhail Gorbachev colocaram suas assinaturas no Tratado INF, atribuindo assim centenas de armas letais à lata de lixo. A maioria dos livros de história se contenta em deixar por isso mesmo, mas Ritter oferece uma visão da realidade cotidiana de como o desarmamento foi alcançado.

Nas páginas iniciais, o leitor é apresentado ao CargoScan, uma máquina de raios X de última geração de 9 milhões de elétrons, projetada para garantir que os soviéticos não estivessem produzindo secretamente os mísseis SS-20 proibidos. Mas como o dispositivo era inútil estacionado no continente dos Estados Unidos, ele teve que ser colocado fora da fábrica de construção de máquinas Votkinsk da Udmurtia, ou seja, dentro do território soviético, onde esses mísseis foram produzidos. Embora o CargoScan fosse uma parte aprovada da implementação do tratado e os soviéticos estivessem monitorando um site americano análogo, colocar a máquina na União Soviética e em funcionamento foi, no entanto, um feito milagroso em si.

“Vocês percebem que estamos a milhares de quilômetros de distância da Radio Shack mais próxima.” o livro cita alguns dos comandantes contando a equipe. “Se essa coisa quebrar, os soviéticos não param de produzir mísseis. Do ponto de vista da verificação de conformidade, o CargoScan precisa funcionar perfeitamente, sempre.”

Ainda assim, o dispositivo foi implantado e entrou em operação no início de 1990.

No que poderia funcionar como uma grande produção da Netflix, cerca de 30 inspetores americanos, incluindo Ritter, receberam a tarefa de radiografar cada remessa que deixou as instalações soviéticas. Este é um capítulo da história da Guerra Fria sobre o qual poucas pessoas sabem muito – um grupo de americanos vivendo e trabalhando bem no meio do território do adversário, a 700 milhas da embaixada dos EUA mais próxima, com a tarefa de garantir que os soviéticos não tentassem para esgueirar-se através de armas proibidas. Apesar da gravidade da tarefa em mãos, a comédia não era alheia a esta região onde as temperaturas podem cair para 40 graus abaixo de zero.

Com a aproximação do inverno, Ritter descreveu como os inspetores americanos começaram a vestir suas roupas de inverno para lidar melhor com a situação.













“Seus colegas soviéticos na fábrica riram deles”, ele escreve. “Você tem roupas de outono bonitas”, eles disseram. “Mas não são roupas de inverno de verdade. Você vai ver.”

Eventualmente, os americanos perceberam – suas roupas simplesmente não foram projetadas para suportar as condições brutais de inverno desta distante cidade industrial. Por necessidade, os inspetores americanos começaram a comprar roupas de inverno forradas de peles populares entre os habitantes locais, como as botas de feltro feitas à mão conhecidas como ‘valenki’. De volta para casa, no entanto, os militares dos EUA não ficaram satisfeitos ao ver que seus oficiais estavam começando a se parecer com “Clones soviéticos”.

Depois que as fotos de suas roupas feitas na Rússia foram divulgadas, a equipe foi proibida “adquirir botas, chapéus e casacos locais e, em vez disso, comprometer-se a adquirir roupas adequadas à tarefa, garantindo que no futuro todos os inspetores estivessem quentes e uniformemente vestidos e se parecessem com os americanos”. Ritter revela, em um dos muitos contos bem-humorados que apimentam sua jornada.

Em meio a essa tundra congelada, o autor revela como ele sozinho “quebrou o código,” por assim dizer, do que estava saindo da fábrica de Votkinsk, que carrega todo o mistério da Fábrica de Chocolate de Will Wonka. Por mais poderosa que a máquina de raios X CargoScan pudesse ter sido, ela era um substituto pobre para a intervenção e observação humana. No que foi apelidado de ‘Grande Romance Americano’ (GAN), Ritter começou a documentar tedioso o que viu entrando e saindo do recinto da instalação. Eventualmente, à medida que os pedaços de papel se transformavam em pastas, ele conseguiu prever até o dia exato em que o próximo carregamento ferroviário de mísseis deixaria a fábrica. A certa altura, os soviéticos se recusaram a permitir que um dos mísseis de saída passasse por raios-x, exatamente como as observações de Ritter sugeriam que fariam.

Além de detalhar o trabalho realizado pelos inspetores americanos em Votkinsk, Ritter continua virando as páginas com histórias daqueles dias clandestinos de ‘espião versus espião’. Um episódio conta a história do sargento da Marinha Clayton Lonetree, um guarda da embaixada dos Estados Unidos em Moscou que foi considerado culpado de fornecer documentos confidenciais à KGB depois de se envolver em um relacionamento ‘honeypot’ com uma mulher russa que era controlada pelos soviéticos. Outra história detalha a trágica morte do major do exército Arthur Nicholson, que foi baleado por uma sentinela soviética depois que ele foi pego investigando um regimento de rifle motorizado soviético na Alemanha Oriental. Esses tipos de histórias, muitas das quais haviam sido perdidas na história até agora, servem como um lembrete de quão altos eram os riscos naqueles tempos tensos.

Por último, mas não menos importante, o livro de Ritter fornece um verdadeiro ‘quem é quem’ neste período de marcada animosidade entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Uma dessas figuras históricas é Dmitry Fyodorovich Ustinov, que, após assumir o cargo de ministro da Defesa em 1976, “era o verdadeiro poder na União Soviética”. Isso não é pouca coisa.













Como Ritter conta, em junho de 1941 Ustinov foi arrancado da relativa obscuridade por ninguém menos que Joseph Stalin, que atribuiu ao homem de 32 anos a posição crucial de Comissário do Povo para Armamentos. Duas semanas depois, a Segunda Guerra Mundial estourou e Ustinov foi subitamente forçado a “produzir armamentos para o esforço de guerra enquanto simultaneamente evacua fábricas críticas ameaçadas pelo avanço alemão para a segurança a leste dos Montes Urais”, um feito formidável que lhe rendeu o título “Herói do Trabalho Soviético”.

Ustinov viria a desempenhar um papel importante no desenvolvimento da fábrica de Votkinsk, que desde 1759 estava envolvida na produção de armamentos da Rússia. Primeiro, Ustinov selecionou Vladimir Sadovnikov, um aspirante a engenheiro que havia sido chefe de um escritório de projetos de mísseis ar-ar, como seu diretor. Isso foi seguido por outro engenheiro de mísseis deslumbrante, Aleksander Nadiradze, que acabaria por ganhar o título “padrinho do projeto de mísseis balísticos de combustível sólido soviético.” É em grande parte devido ao trabalho desses indivíduos talentosos que a Rússia se tornou líder no desenvolvimento e pesquisa de mísseis hoje.

Talvez a principal lição do livro de Ritter, no entanto, seja o exemplo que ele dá em um momento em que o espectro de outra guerra mundial parece cada vez mais iminente. Apesar de serem inimigos ideológicos, diplomatas e estadistas da União Soviética e dos Estados Unidos sempre conseguiram encontrar maneiras de preencher a lacuna que os separava, mesmo quando a questão se resumia à eliminação das armas mais perigosas do planeta.

Hoje, com as relações entre Moscou e Washington quase inexistentes, seria um bom momento para refletir sobre as experiências de Ritter para trazer os dois lados de volta à sutil arte da diplomacia. O mundo não sobreviverá a outro conflito global.

O novo livro de Scott Ritter, ‘Desarmamento no Tempo da Perestroika: Controle de Armas e o Fim da União Soviética’, está disponível para impressão sob demanda na Clarity Press e estará disponível para pedidos na Amazon, Barns & Noble e outros varejistas neste outono.