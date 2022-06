Grandes empresas de energia pedem aos franceses que economizem combustível — CMIO

Os executivos-chefes das empresas de energia francesas TotalEnergies, EDF e Engie pediram às famílias e empresas do país que reduzam imediatamente o consumo de combustível, petróleo, eletricidade e gás para se prepararem melhor para a temporada de inverno.

“Devemos agir coletivamente sobre a demanda de energia, reduzindo nosso consumo para recuperar as margens de manobra”. lê-se um artigo de opinião conjunto emitido por Jean-Bernard Levy, Catherine MacGregor e Patrick Pouyanne no domingo.

De acordo com o comunicado, publicado pelo Le Journal du Dimanche, potenciais explosões de preços ameaçam a “coesão social” da nação e poderia ter um impacto dramático sobre o poder de compra do consumidor.

“Precisaremos deles para gerenciar os próximos picos de consumo e suavizar eventos técnicos ou choques geopolíticos que talvez tenhamos que enfrentar”. disse.

Os chefes dos maiores grupos de energia do país destacaram que agir já neste verão deixará a França mais bem preparada para o inverno. Eles acreditam que um esforço coletivo imediato para aumentar a eficiência energética aumentaria o poder de compra das famílias e reduziria as emissões de gases de efeito estufa.













A chamada ocorre quando a França, como o resto da Europa, está tentando aumentar suas reservas de gás para o próximo inverno e, apesar da queda nas entregas de gás russas, está visando níveis de armazenamento de 100% no início do outono.

No início deste mês, a operadora francesa de sistemas de transmissão de gás GRTgaz informou que não estava mais recebendo gás de gasoduto russo da Alemanha. As entregas foram substancialmente reduzidas devido a problemas técnicos decorrentes de sanções ocidentais. A gigante de energia russa Gazprom disse que a operadora alemã de equipamentos de energia Siemens Energy não conseguiu devolver unidades de bombeamento de gás reparadas para o gasoduto North Stream de uma instalação de manutenção no Canadá devido às sanções do país à Rússia.

Além disso, a empresa disse que o gasoduto Nord Stream 1 deixaria de fornecer gás para a Alemanha por 10 dias em meados de julho devido à manutenção anual programada. A obra acontecerá de 11 a 21 de julho.

