Membro da UE avalia o impacto da interrupção das importações da Rússia e da Bielorrússia — CMIO

A mudança levaria a custos extras de pelo menos € 860 milhões para empresas estonianas

Espera-se que as empresas estonianas que dependem de bens e matérias-primas importadas da Rússia e da Bielorrússia enfrentem custos extras de € 860 milhões por ano, de acordo com o Foresight Centre, um think tank com sede no Riigikogu, o parlamento da Estônia.

A substituição de bens fornecidos pela Rússia e pela Bielorrússia é complicada pela falta de excedentes no mercado doméstico da Estônia, disse a assessoria política em seu último relatório dedicado ao assunto.

“Em certas categorias, os produtos de outros países são dramaticamente mais caros, embora às vezes também possam ser um pouco mais acessíveis”. disse Uku Varblane, especialista do Centro de Previsão.

"No entanto, isso não significa que os insumos de produção da Rússia e da Bielorrússia sempre possam ser facilmente substituídos porque podem ter características específicas em torno das quais as empresas estonianas projetaram seus produtos", acrescentou o analista.













De acordo com o breve relatório, a substituição das importações de combustíveis, produtos de madeira, metais e produtos metálicos, bem como sal e tecidos de linho, levaria aos custos extras mais pesados.

“Por exemplo, três quartos do fio de ferro importado para a Estônia vêm da Rússia ou da Bielorrússia e encontrar substitutos significaria um aumento de 81% no custo”. Varblane advertiu.

As principais importações da Rússia e da Bielorrússia são combustíveis e recursos naturais (60%), madeira e produtos de madeira (13,8%), produtos metálicos (9,2%) e produtos da indústria química (7,2%), de acordo com o relatório.

O relatório destaca que no ano passado a Rússia foi o segundo maior parceiro comercial da Estônia depois da Finlândia, enquanto a Bielorrússia ficou em décimo lugar.

