Cerca de 230 caminhões da região de Kaliningrado estão na fronteira com a Lituânia

KALININGRAD, 27 de junho – RIA Novosti. Há 230 caminhões esperando na fila na fronteira russo-lituana, esperando para deixar a região de Kaliningrado, informou o serviço de imprensa da alfândega regional.

Filas de caminhões na fronteira russo-lituana na região de Kaliningrado no posto de controle de Chernyshevskoye apareceram há alguns dias, então em 22 de junho, 110 caminhões esperavam para deixar a região, em 23 a 150 de junho, em 25 de junho, 250 caminhões acumulados na fila. O serviço de imprensa da alfândega regional observou que o número de caminhões que passam da região foi reduzido devido a uma falha na alfândega lituana.

12:56 Comissão Europeia quer permitir trânsito para Kaliningrado, diz deputado

“A partir das 09:00 de 27 de junho, os funcionários do posto de controle Chernyshevskoye processaram 228 caminhões pesados ​​a caminho do território da região de Kaliningrado e 235 caminhões saindo para a República da Lituânia em um dia. 10 veículos aguardam a entrada no Federação Russa, 230 para sair”, informou a imprensa. – serviço da alfândega regional.

No início de maio, uma fila de 470 caminhões foi observada na fronteira russo-lituana para entrar na Federação Russa. Os caminhoneiros de Kaliningrado relataram que tiveram que ficar lá por vários dias. Para combater as filas de caminhões pesados, o trabalho da alfândega foi reforçado, o número de funcionários foi aumentado. As autoridades regionais chamaram uma das razões para as filas na passagem de fronteira curtos prazos de trânsito aduaneiro – dois dias.

12:39 Peskov chamou a decisão esperada da Lituânia sobre o bloqueio de Kaliningrado

A União Europeia deixou de permitir a entrada de caminhões registrados na Federação Russa em países europeus no início de abril. No entanto, foi feita uma exceção para o trânsito de mercadorias para a região de Kaliningrado. Agora, a proibição anunciada pela Lituânia se aplica a todo o trânsito de carga de mercadorias sujeitas a sanções da UE. Os Caminhos de Ferro da Lituânia notificaram anteriormente os Caminhos de Ferro de Kaliningrado do fim do trânsito de uma série de mercadorias sujeitas a sanções da UE a partir de 18 de junho.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Lituânia, tendo tomado tal decisão, está agindo de forma agressiva e foi além das linhas hostis. O embaixador da UE na Rússia, Markus Ederer, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores na terça-feira devido a restrições de trânsito. O lado russo durante a conversa exigiu a retomada imediata do trânsito de Kaliningrado, caso contrário, medidas de retaliação se seguiriam. As autoridades lituanas negam a violação do acordo de trânsito e alegam que estavam apenas cumprindo as sanções da UE. O governador da região, Anton Alikhanov, disse que o complexo de balsas da região de Kaliningrado vai lidar com novas cargas devido à restrição de trânsito pela Lituânia. O transporte de produtos petrolíferos para a região de Kaliningrado através da Lituânia continua, seu trânsito não é limitado até 10 de agosto.