Apesar dos lucros crescentes para Moscou, o secretário de Estado dos EUA insistiu que as sanções ocidentais prejudicarão o Kremlin em breve

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse à CNN no domingo que um embargo às exportações russas de ouro retirará de Moscou cerca de US$ 19 bilhões em receita anual. Pressionado pelo fracasso do Ocidente em prejudicar a economia russa com sanções até agora, Blinken previu que os efeitos serão vistos no próximo ano.

Os EUA, Reino Unido, Canadá e Japão anunciarão a proibição da importação de ouro russo durante a Cúpula dos Líderes do G7 na Alemanha no domingo, de acordo com um comunicado do governo britânico.

Ouro é “a segunda exportação mais lucrativa que a Rússia tem, depois da energia”, Blinken disse a Jake Tapper, da CNN. “São cerca de US$ 19 bilhões por ano, e a maior parte está dentro dos países do G7. Cortar isso, negar acesso a cerca de US$ 19 bilhões de receita por ano, é significativo.”

A declaração de Blinken foi factualmente incorreta. Na realidade, a segunda exportação mais valiosa da Rússia são os alimentos. As vendas externas de produtos agrícolas valeram mais de US$ 37 bilhões em 2021, segundo Moscou.

Não está claro se o resto das nações do G7 assinarão a proibição, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dizendo no domingo que a UE primeiro precisaria determinar se seria “possível visar o ouro de uma maneira que visasse a economia russa e não de uma maneira que visasse a nós mesmos”.













O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que uma proibição do ouro imporia “custos sem precedentes [Russian President Vladimir] Coloque em,” e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que “atacar o coração da máquina de guerra de Putin”.

No entanto, ambos os líderes disseram o mesmo sobre as várias rodadas de sanções impostas à Rússia por seus países e seus aliados da UE. No entanto, enquanto Biden prometeu em março “cratera” da economia russa, Moscou está registrando lucros recordes com as vendas de petróleo e gás, e o rublo russo está atualmente em uma alta de sete anos em relação ao dólar e ao euro.

Enquanto isso, a inflação está em seu nível mais alto em 40 anos na UE e nos EUA, e os clientes de ambos os lados do Atlântico estão pagando preços recordes de combustível. Apesar de concordar com um embargo de petróleo russo no mês passado, a UE está importando mais petróleo russo agora do que em qualquer momento nos últimos dois meses.

A Rússia também terá a opção de vender seu ouro para refinarias ou buscar novos compradores na China, Índia ou Oriente Médio, como fez com seus combustíveis fósseis.

“Os EUA disseram que as sanções ocidentais contra a Rússia devastariam sua economia, mas isso não parece estar acontecendo. Quando essas sanções começarão a ter o efeito que o Ocidente e o presidente Biden prometeram?” Tapper perguntou a Blinken.

“Tudo o que fizemos desde o início ao impor essas sanções e controles de exportação sem precedentes, está tendo um impacto profundo na Rússia”. Blinken respondeu, alegando que a Rússia agora “não pode adquirir o que precisa para modernizar seu setor de defesa, modernizar sua tecnologia, modernizar sua exploração energética”.

“Já estamos vendo previsões de que a economia russa encolherá de 8 a 15% no próximo ano”, ele afirmou, aparentemente citando os mesmos números que Biden fez no início deste mês, que ele atribuiu a “especialistas”.