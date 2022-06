Países ocidentais impõem sanções contra a Federação Russa devido a uma operação especial na Ucrânia. A este respeito, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções desferiram um duro golpe em toda a economia mundial. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que, mais cedo ou mais tarde, os países ocidentais devem cair em si, são pragmáticos e cínicos e, quando perceberem que as sanções os estão atingindo, abordarão o diálogo com a Rússia de forma mais construtiva.