EUA e seus aliados são os principais responsáveis pela crise na Ucrânia, diz cientista político

O especialista acredita que as autoridades de Washington têm conduzido e continuam a seguir essa política em relação à Ucrânia, que Moscou considera uma ameaça existencial à Rússia.

Em particular, trata-se da “ideia obcecada dos EUA de arrastar a Ucrânia para a OTAN e transformá-la em um reduto do Ocidente na fronteira com a Rússia”.