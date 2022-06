Ucrânia receberá dinheiro da UE, mas não vai ingressar no bloco, prevê político francês

“Nenhum estudo de impacto foi feito sobre as consequências financeiras para a UE desta filiação da Ucrânia. Até o presidente Macron e o seu ministro das Relações Europeias, Clement Beaune, um convencido ‘europeísta’, insistiram no fato de que a adesão levaria pelo menos 15 anos. A deterioração da imagem da UE junto do público está piorando”, disse o especialista.