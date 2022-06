EUA sancionam lei mais significativa em 30 anos para endurecer controle de armas

Além disso, o plano fornece US$ 750 milhões (R$ 3,9 bilhões) em subsídios para incentivar os estados a iniciar programas de intervenção em crises, esclarece a definição de um traficante de armas de fogo licenciado pelo governo federal e cria penalidades para compras de canudos e tráfico de armas.

A aprovação da legislação por ambas as câmaras encerra 30 anos de inação do Congresso em relação às mudanças nas leis federais sobre armas de fogo, apesar do aumento da violência armada e dos tiroteios em massa em todo o país.