Alemanha alerta que indústrias inteiras podem parar devido à escassez de gás — CMIO

A paralisação pode ser por um período prolongado, segundo o ministro da Economia, Robert Habeck

A Alemanha pode ser forçada a fechar setores industriais inteiros se houver escassez de gás natural em todo o país, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, à Der Spiegel na sexta-feira.

“Todas as atividades da fábrica serão suspensas. Será um desastre para algumas indústrias. E não estamos falando de dois dias ou semanas, mas de muito tempo. Estamos falando de pessoas que perderão seus empregos e regiões que perderão complexos industriais inteiros”, disse. disse Habeck.

O ministro insistiu, no entanto, que os alemães estão unidos diante dessas dificuldades, apoiam as sanções anti-Rússia e estão prontos para enfrentar algum grau de dificuldade.

No início desta semana, Habeck disse que a redução do fornecimento de gás russo à Alemanha demonstra a eficácia das sanções ocidentais e afirmou que as restrições da UE a bens e serviços fornecidos a Moscou estão impedindo que ela use o dinheiro gerado pelas vendas de energia.













Na semana passada, os fluxos de gás através do gasoduto Nord Stream da Rússia para a Alemanha foram reduzidos em até 60%. A gigante de energia russa Gazprom disse que isso se deve a problemas técnicos decorrentes de sanções ocidentais.

De acordo com a Gazprom, a fornecedora alemã de equipamentos Siemens Energy não conseguiu devolver as unidades de bombeamento de gás a uma estação de compressão a tempo.

As turbinas reparadas para o oleoduto russo estão atualmente presas em uma instalação de manutenção canadense e não estão sendo liberadas devido às sanções de Ottawa à Rússia. A Siemens disse que a Alemanha e o Canadá estão buscando uma solução.

