A cada segundo britânico cortando compras de alimentos – pesquisa – CMIO

O Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido (ONS) publicou um relatório revelando que metade dos britânicos pesquisados ​​havia comprado menos alimentos nas últimas duas semanas devido à alta dos preços.

De acordo com o relatório, divulgado na sexta-feira, o preço dos alimentos também foi o motivo mais comum pelo qual os entrevistados da pesquisa estavam vendo suas despesas mensais aumentarem em geral.

A agência disse que 46% dos adultos pesquisados ​​viram o custo das compras crescer acima do normal nas últimas duas semanas, representando um salto acentuado no custo de vida depois que apenas 18% dos compradores relataram aumento nos gastos quando perguntados em outubro do ano passado.

Os dados revelaram que 91% dos britânicos viram um aumento no custo geral de vida no período até 19 de junho, já que alimentos, energia e combustível sobrecarregaram os compradores.

Os volumes de vendas no varejo em todo o país caíram 0,5% em maio em relação a abril, impulsionados por uma queda nas vendas de alimentos, que caíram 1,6%. Asda e Tesco, as maiores redes de supermercados do Reino Unido, confirmaram que os clientes estão reduzindo as compras.













As vendas nas cadeias de retalho alimentar diminuíram 1,5%, enquanto as vendas de tabaco, álcool e outras bebidas diminuíram 4%. As vendas das lojas não alimentares permaneceram inalteradas, com um aumento de 2,2% nas vendas de vestuário compensado por um declínio de 2,3% nas vendas de bens de consumo.

“Nos próximos meses, podemos esperar ver mais fraquezas espalhadas por todo o setor”, disse. Sarah Coles, analista sênior de finanças pessoais da Hargreaves Lansdown, ao Yahoo Finance.

“Não são apenas as contas crescentes de hoje que estão nos preocupando, é a perspectiva de contas ainda mais altas amanhã e os temores de uma recessão iminente, que pode fazer com que nossas finanças se desfaçam completamente”, disse. ela explicou.

O ONS revisou para baixo o crescimento das vendas em abril, da estimativa anterior de 1,4% para um aumento de 0,4%. Os números também revelaram que as vendas de combustível aumentaram 1,1% em maio, o que provavelmente foi impulsionado por um aumento no retorno dos trabalhadores aos seus locais de trabalho.

