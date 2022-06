'Declaração de guerra', diz Lukashenko sobre bloqueio da Lituânia a Kaliningrado

Ele acrescentou ainda que está preocupado com a “ retórica de confronto ” de alguns vizinhos de Belarus, citando Polônia e Lituânia .

No último sábado (18), o governador da região de Kaliningrado, Anton Alikhanov, informou que a companhia estatal de caminhos de ferro lituana, a Lithuanian Railways, havia cessado o trânsito ferroviário de mercadorias sancionadas entre a Rússia e o seu enclave situado na costa do mar Báltico, apesar de ter um acordo pendente com Moscou de que os corredores de transporte devem permanecer abertos.