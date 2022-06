Fed dos EUA faz confissão sobre inflação disparada – CMIO

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, prometeu na quinta-feira fazer o que for preciso para combater a inflação, mas admitiu que não pode controlar alguns picos de custos, incluindo alimentos e preços na bomba.

Powell disse ao Comitê Bancário do Senado que não espera que os preços do gás ou dos alimentos caiam como resultado da campanha de aumentos de juros do Fed.

“Realmente não há nada que possamos fazer sobre os preços do petróleo”, Powell disse, explicando que “eles são definidos em nível global”.

De acordo com o presidente do Fed, a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia aumentaram as pressões inflacionárias em todo o mundo. Ele observou que as cadeias de suprimentos globais ainda estão passando por tensões, que o Fed não tem as ferramentas para lidar. Aumento dos preços dos alimentos “certamente seria muito menor” se não fosse a guerra na Ucrânia, afirmou Powell.

As pressões sobre os preços continuaram a crescer por meses, forçando o banco central dos EUA a aumentar seu aperto nas condições financeiras. Na semana passada, o regulador aumentou as taxas em três quartos de ponto percentual em sua maior alta desde 1994, sinalizando que a economia continua enfraquecendo.

