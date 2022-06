Parlamentar russo faz previsão do dólar — CMIO

Sanções perseguidas por Washington estão tornando a moeda inútil para a Rússia, explica MP

A Rússia não terá uso para o dólar americano no futuro próximo, de acordo com o chefe do Comitê de Mercado Financeiro da Duma do Estado, Anatoly Aksakov.

O legislador explicou que as sanções ocidentais contra a Rússia impossibilitam que o país compre muitos produtos americanos e da UE, o que “torna suas moedas inúteis”.

“Talvez ninguém precise do dólar por causa dessas políticas americanas. E o rublo estará em demanda. Já estamos vendendo gás por rublos. O presidente [Vladimir Putin] assinou recentemente um decreto permitindo o pagamento da dívida externa em rublos. Não precisamos de dólares se não pudermos gastá-los.” disse Aksakov.

No início desta semana, Putin assinou um decreto estabelecendo um procedimento temporário para o pagamento da dívida soberana. O procedimento de pagamento de títulos reflete o esquema de rublos proposto por Moscou para as vendas de gás russo em resposta às sanções impostas por muitos estados ocidentais.

