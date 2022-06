Forças russas libertam 800 civis da fábrica de produtos químicos Azot em Severodonetsk

“Até 800 civis foram libertados do território da fábrica de produtos químicos Azot. A limpeza do aeroporto das gangues armadas restantes está sendo realizada, com todo o seu território sob controle [das forças russas]”, disse Kadyrov.

Ele acrescentou que a área industrial e o aeroporto de Severodonetsk também estão liberado s e que os militares russos estão realizando a liberação do assentamento do tipo urbano de Borovskoye.

No final do dia, o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, disse durante uma coletiva de imprensa que uma tentativa das Forças Armadas ucranianas de transformar o território da usina de Azot em um foco persistente de resistência foi frustrada, com a usina agora sendo controlada por unidades da milícia popular da RPL.