Gigante de tecnologia dos EUA promete deixar a Rússia – CMIO

Presidente da Microsoft diz que empresa planeja encerrar completamente as operações no país devido a sanções

O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a empresa continuará a reduzir os negócios na Rússia até que não haja mais nada.

A corporação de tecnologia dos EUA fornecerá o suporte necessário para sua força de trabalho russa nesse ínterim, disse Smith em entrevista online ao Washington Post.

A Microsoft anunciou planos para suspender todas as novas vendas e serviços na Rússia em março. A gigante do software citou as sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou como o motivo da mudança.

No início deste mês, a Bloomberg informou que a empresa havia feito cortes substanciais em seus negócios na Rússia desde que a decisão de sair foi anunciada. A Microsoft prometeu cumprir todas as obrigações contratuais existentes com os funcionários russos. A etapa afeta mais de 400 trabalhadores.

A Microsoft é uma multinacional americana que produz software de computador e eletrônicos de consumo e fornece serviços relacionados. Alguns de seus produtos mais conhecidos são o sistema operacional Microsoft Windows, o Microsoft Office e o Xbox.

A corporação se juntou a uma série de grandes empresas de tecnologia ocidentais, incluindo Apple, IBM, SAP, Cisco e Dell, que optaram por reduzir sua exposição à Rússia ou sair do mercado após os eventos na Ucrânia.

