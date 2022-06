UE compra mais petróleo russo – Bloomberg – CMIO

As entregas estão no nível mais alto em dois meses, apesar de um embargo da UE

A Europa aumentou a quantidade de petróleo bruto que está importando da Rússia, informou a Bloomberg nesta semana. Isso apesar de um embargo da UE acordado há menos de um mês.

As refinarias de petróleo do continente compraram 1,84 milhão de barris por dia de petróleo russo na semana passada, informou a Bloomberg, citando dados de rastreamento de petroleiros, acrescentando que foi o terceiro aumento semanal consecutivo e o nível mais alto que a Europa, incluindo a Turquia, recebeu em quase dois meses.

Os aumentos foram atribuídos à Litasco SA, braço comercial da russa Lukoil, que transporta os barris para suas refinarias na Itália, Romênia e Bulgária, e compras pela Turquia.













A UE aprovou uma proibição parcial do petróleo russo no mês passado, prometendo bloquear 90% de todas as importações até o próximo ano. A proibição em todo o bloco tem como alvo o petróleo que chega por via marítima, mas deixa algumas isenções para importações por oleodutos.

Segundo a Bloomberg, algumas empresas e países já recuaram, deixando o mercado para outros que estão felizes em continuar comprando petróleo russo que está sendo oferecido com grandes descontos.

No início deste mês, The Economist informou que o fornecimento de petróleo russo para a União Europeia aumentou 14% entre janeiro e abril, apesar da promessa do continente de reduzir as importações.

