CHISINAU, 26 de junho – RIA Novosti. A adesão do oficial Chisinau às sanções contra a Rússia resultará em sérias consequências econômicas para a própria Moldávia, disse o analista político Sergei Manastirly, diretor do Balkan Center, em um comentário à RIA Novosti.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia na cimeira de Bruxelas na quinta-feira aprovaram a concessão da Ucrânia e da Moldávia o estatuto de candidatos à adesão à união, disse o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel. Congratulando-se com esta decisão, o presidente do Parlamento da Moldávia, Igor Grosu, não descartou que, como sinal de solidariedade com a UE, Chisinau se juntaria a possíveis pacotes subsequentes de sanções anti-russas.

“A obtenção do status de candidato a membro da UE, as atuais autoridades da república interpretam como proteção contra uma ameaça externa. Chisinau oficial interpreta a adesão às sanções anti-russas como prova de sua lealdade ao Ocidente. a ações, a resposta da Rússia no setor de energia seguirá. Como resultado da adesão Para a Moldávia, uma catástrofe aguarda a economia do país antes da guerra de sanções – a Moldávia deslizará para a Idade Média”, acredita Manastyrly.

Salientou que se ocorrerem interrupções no fornecimento de eletricidade e combustíveis, seguir-se-á um aumento de preços em cadeia, muitas empresas, incluindo as ligadas à agricultura, poderão falir, pois não conseguem resistir à concorrência no mercado europeu.

“Já existe uma crise econômica na república, os salários das pessoas não acompanham o aumento do custo dos produtos e serviços, os preços dos combustíveis estão subindo quase diariamente. Na ausência do gás russo, os moldavos correm o risco de ficar sem calor no inverno ou mudar para lenha. aquelas que poderiam ser cortadas, ou seja, fontes alternativas de energia para aquecimento também não existem. E a mesma União Europeia, onde existem problemas econômicos e diferenças políticas, não poderá fornecer fontes alternativas à Moldávia na medida do necessário”, disse o especialista.

Manastirli observou que a maioria dos moradores da república está preocupada com a questão da sobrevivência neste momento difícil, por isso as declarações políticas, que só podem agravar a situação, são percebidas como a incompetência e incapacidade das autoridades para lidar com a administração e assentamento de situações de crise.

“O povo do país não verá mudanças sérias em relação ao status do candidato. As promessas das autoridades de reformar o judiciário, fortalecer a proteção dos direitos humanos, combater a corrupção, melhorar a qualidade dos serviços ficaram apenas em palavras. a liderança do país precisa se abster de declarações políticas precipitadas, caso contrário a situação na sociedade pode se tornar explosiva “, – diz o interlocutor.

A Moldávia enfrentou um aumento sem precedentes nos preços no final da primavera. O National Bureau of Statistics anunciou que a inflação média anual em maio foi de 29,05%. Os preços dos alimentos aumentaram 32,5%, os produtos não alimentícios – 21,45%, os serviços prestados à população – 35,27%. Ao mesmo tempo, os preços dos combustíveis também estão subindo. O custo da gasolina nos postos de gasolina republicanos está se aproximando de US$ 2 por litro, enquanto vários postos de gasolina têm escassez de diesel. A oposição culpou o governo e o partido Ação e Solidariedade no poder pela crise econômica no país.