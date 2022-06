Rússia manterá a dívida nacional baixa — mídia — CMIO

A dívida estatal da Rússia não excederá 16% do PIB em 2022-24, de acordo com um documento do Ministério das Finanças visto pela TASS.

Este ano, espera-se que se mantenha no mesmo patamar do ano anterior. Em 2023, a parcela da dívida diminuirá ligeiramente para 15,9% e, em 2024, aumentará novamente para 16%. O documento dizia que até o final de 2025, a parcela da dívida pública poderá subir para 16,7%.

O déficit orçamentário federal está projetado para totalizar 1,665 trilhão de rublos (US$ 30 bilhões), ou 1,2% do PIB este ano, caindo para 1,592 trilhão de rublos (cerca de US$ 28 bilhões) em 2023. até o final de 2024 e para 1,358 trilhão de rublos (mais de US$ 24 bilhões) em 2025.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT