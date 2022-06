WASHINGTON, 26 de junho – RIA Novosti. A namorada do falecido bilionário Jeffrey Epstein, Ghilaine Maxwell, foi colocada sob vigilância para evitar o suicídio dias antes de sua sentença em um caso de exploração sexual infantil, informou a CNN.

Ghilain deve ser sentenciado no tribunal distrital federal de Manhattan em 28 de junho. Mais cedo, os promotores federais enviaram uma carta ao juiz notando a “completa falta de remorso” de Ghilain e pedindo que o juiz sentenciasse a namorada de Epstein a 30 a 55 anos de prisão por seu “papel instrumental no horrível abuso sexual de muitas adolescentes”.

A advogada de Maxwell, Bobbi Sternheim, enviou uma carta ao juiz notando que Maxwell, que está em um centro de detenção federal no Brooklyn, foi colocado em confinamento solitário na sexta-feira sem avaliação psicológica, segundo o canal. Ao mesmo tempo, o acusado não pode nem ter papel e caneta com ele. Além disso, Maxwell está proibido de ver documentos legais, então a mulher não pode se preparar para a sentença.

Segundo o advogado, um psicólogo examinou Maxwell no sábado e determinou que o acusado não era suicida.

No final de dezembro de 2021, o júri considerou Maxwell culpado em cinco das seis acusações, sendo a mais grave o tráfico de menores para fins de exploração sexual. A namorada de Epstein foi absolvida apenas na segunda acusação de incitar menores a cruzar as fronteiras estaduais.

As acusações de Maxwell vêm quase um ano depois que Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual e conspiração para traficar menores, morreu na prisão. Ele foi preso em julho de 2019 por suspeita de ter atraído garotas para prestar serviços sexuais a pessoas famosas e de alto escalão e ter cometido crimes contra menores. Um tribunal de Manhattan em Nova York decidiu mantê-lo sob custódia e não libertá-lo sob fiança, mas ele logo foi encontrado em uma cela de prisão “em estado semiconsciente” com ferimentos no pescoço, ele morreu posteriormente. A investigação considerou a morte de Epstein um suicídio.