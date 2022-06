Biden expõe ‘folha de dicas’ a repórteres — CMIO

O presidente dos EUA foi flagrado com instruções altamente detalhadas, lembrando-o de dizer olá à mídia e sentar em sua própria cadeira

O presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou inadvertidamente, na quinta-feira, um cartão de anotações preparado com instruções passo a passo para ações básicas durante uma coletiva de imprensa, incluindo como entrar na sala, onde sentar e por quanto tempo ele deve falar.

Enquanto se dirigia a repórteres durante uma ‘Reunião sobre a Parceria de Implementação de Energia Eólica Offshore do Estado Federal’, Biden foi visto lendo a ‘folha de dicas’, em um ponto segurando-a por tempo suficiente para os fotógrafos capturarem uma foto clara.

“VOCÊ entra na Sala Roosevelt e cumprimenta os participantes” o bilhete começou, lembrando também o presidente “VOCÊ toma seu lugar” antes que os repórteres chegassem.

A lista com marcadores passou a direcionar Biden a dar “breves comentários” antes de se dirigir à líder trabalhista Liz Shuler, que lidera a AFL-CIO e participou da reunião remotamente. Foi então instruído a “agradecer aos participantes” e “partir”.













Embora as notas fossem surpreendentemente específicas para esses gestos básicos, um ex-funcionário de comunicação da Casa Branca disse à Fox News que o cartão seguiu “um formato muito padrão usado por políticos e funcionários do governo em eventos públicos”, acrescentando que também foi empregado pelo ex-chefe de Biden, o ex-presidente Barack Obama.

Ainda assim, as notas de Biden chegaram às manchetes no passado, com um funcionário sendo visto passando ao comandante-chefe uma missiva informando que havia “algo em [his] queixo” durante um evento em julho passado. Mais recentemente, depois de parecer exigir a expulsão de seu colega russo Vladimir Putin em março, o presidente foi flagrado com uma folha intitulada “Pontos de discussão difíceis de perguntas e respostas de Putin”, que o aconselhou sobre como responder às perguntas dos jornalistas.

O antecessor de Biden, Donald Trump, chamou atenção semelhante na imprensa por suas notas, em um caso visto com respostas simples preparadas – como “Eu te escuto” – durante uma sessão da Casa Branca com vítimas e familiares do tiroteio em massa de 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School, na Flórida.