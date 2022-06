Reino Unido deve fornecer US$ 525 milhões adicionais em garantias de empréstimos para Kiev

De acordo com o comunicado, a nova ajuda eleva o valor total do apoio fiscal, incluindo garantias de empréstimos do Reino Unido, para US$ 1,5 bilhão (R$ 7,87 bilhões), enquanto o apoio econômico e humanitário combinado do Reino Unido à Ucrânia este ano agora será de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,44 bilhões).