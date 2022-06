Senado dos EUA aprova lei de controle de armas — CMIO

O Senado dos EUA aprovou uma legislação que capacitaria o governo a exigir verificações de antecedentes mais rigorosas para compradores de armas de fogo, entre outras disposições, à medida que o debate público sobre o controle de armas esquenta após os recentes tiroteios em massa.

O ‘Ato de Comunidades Mais Seguras Bipartidárias’ foi aprovado no Senado em uma votação de 65 a 33 na noite de quinta-feira, com 15 republicanos se juntando a todos os 50 democratas na câmara alta para apoiar o projeto.

“Esta legislação bipartidária ajudará a proteger os americanos. As crianças nas escolas e comunidades estarão mais seguras por causa disso”, disse. O presidente Joe Biden disse em um comunicado após a votação, pedindo à Câmara que “vote prontamente neste projeto de lei bipartidário e envie-o para minha mesa.”

Embora a versão do Senado tenha recebido algum apoio dos republicanos, os membros do Partido Republicano na Câmara instaram seu partido a se opor à legislação complementar, embora os democratas controlem a câmara baixa e não precisem do apoio republicano para aprovar a medida.













Se sancionada, a legislação fortalecerá as verificações de antecedentes e permitirá que as autoridades revisem até 10 dias os registros de saúde mental e juvenis de compradores de armas com menos de 21 anos, além de destinar milhões de dólares para incentivar os governos estaduais a leis de bandeira’, que permitem às autoridades confiscar armas de pessoas consideradas perigosas.

O projeto também visa fechar a chamada ‘brecha do namorado’, o que significa que os agressores domésticos serão proibidos de comprar armas, mesmo que o agressor não seja casado com a vítima. A lei federal anteriormente se aplicava apenas a casais, uma regra há muito condenada pelos defensores do controle de armas.

A votação de quinta-feira veio logo após uma importante decisão da Suprema Corte que determinou que os governos estaduais não podem exigir que os residentes provem que têm uma razão especial para portar armas de fogo fora de sua própria propriedade, invalidando os regulamentos de longa data em Nova York. A decisão foi rapidamente condenada por Biden e outros democratas, com o presidente apelidando a decisão “profundamente” decepcionante.