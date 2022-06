Reino Unido pode enviar refugiados ucranianos para Ruanda – PM – CMIO

A medida só se aplicaria a migrantes do país que chegam ilegalmente à Grã-Bretanha, disse Boris Johnson

Refugiados ucranianos que chegam ilegalmente à Grã-Bretanha podem ser deportados para Ruanda para serem processados, admitiu o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Johnson foi questionado sobre a possibilidade de migrantes ucranianos serem enviados ao país da África Central durante sua visita à capital de Ruanda, Kigali, na quinta-feira.

“As únicas circunstâncias em que as pessoas serão enviadas para Ruanda seriam se vierem para o Reino Unido ilegalmente e, assim, prejudicar as rotas seguras e legais que temos.” ele respondeu.

O Reino Unido já emitiu cerca de 130.000 vistos para cidadãos ucranianos em meio ao conflito com a Rússia, e “eles têm pelo menos dois caminhos muito bons para chegar [the UK]” observou o primeiro-ministro.













“Mas se você vem aqui ilegalmente, está prejudicando todos aqueles que vêm aqui legalmente. E é uma loucura. Então, temo que a resposta seja, suponho, sim, em teoria, isso poderia acontecer.”

No entanto, Johnson acrescentou que era “muito improvável” que qualquer ucraniano será realmente forçado a fazer a viagem de 4.000 milhas do Reino Unido para a África Central.

As observações representam um afastamento da reivindicação anterior do primeiro-ministro no mês passado, na qual ele disse que a deportação de imigrantes que chegam da Ucrânia foi “simplesmente não vai acontecer”.

O controverso esquema de deportação de imigrantes ilegais para Ruanda para processamento foi anunciado pelo governo britânico em abril e custará um total de £ 120 milhões (US$ 147,2 milhões).

Johnson insistiu que a estratégia minará o modelo de negócios dos traficantes de pessoas, que transportam pessoas ilegalmente para a Grã-Bretanha.













No entanto, o projeto recebeu críticas consideráveis ​​da oposição e de grupos de direitos humanos, e o voo inaugural para Ruanda foi cancelado como resultado de uma decisão de última hora do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH).

A secretária do Interior Shadow, Yvette Cooper, atacou Johnson por seus últimos comentários, dizendo “É vergonhoso que o primeiro-ministro ache que não há problema em enviar ucranianos fugindo da guerra que chegam aqui sem os documentos certos a milhares de quilômetros de Ruanda”.



“Avisamos repetidamente que essa política é impraticável, antiética, extremamente cara e corre o risco de piorar o tráfico de pessoas. O primeiro-ministro deve abandonar isso agora”, insistiu o político trabalhista.