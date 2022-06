A esposa de Assange soa alarmada com seu tratamento — CMIO

Fundador do WikiLeaks foi submetido a tratamento ‘especialmente cruel’ depois que a extradição para os EUA foi aprovada no Reino Unido, disse Stella Moris

Julian Assange foi revistado e transferido para uma cela vazia no mesmo dia em que a ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, aprovou sua extradição para os EUA, disse a esposa do fundador do WikiLeaks, Stella Moris, a jornalistas na quinta-feira. O homem de 50 anos permaneceu lá por um fim de semana enquanto os guardas da prisão revistavam sua própria cela, acrescentou ela.

“A prisão é uma humilhação constante, mas o que aconteceu na sexta-feira foi especialmente cruel”, disse. Moris, que se casou com Assange em março, disse, acrescentando que os guardas disseram ao preso que tudo havia sido feito “para sua própria proteção”.

Segundo Moris, os guardas estavam procurando qualquer coisa que pudesse ser usada por uma pessoa para tirar a própria vida. Na cela vazia onde Assange foi colocado, os guardas checavam seu status a cada hora até que ele pudesse retornar à sua cela na terça-feira.













Atualmente, o fundador do WikiLeaks permanece na prisão de segurança máxima de Belmarsh, no sudeste de Londres, tendo sido colocado lá em abril de 2019, quando o Reino Unido estava decidindo sua extradição para os EUA. Em 17 de junho, Patel aprovou sua transferência para custódia dos EUA.

Um tribunal britânico inicialmente recusou o pedido de extradição alegando que Assange poderia se matar, ou que seria submetido a tratamento desumano na detenção dos EUA. Mas Washington recorreu com sucesso da decisão, oferecendo ao Reino Unido garantias de que os direitos do australiano seriam observados.

“O fato de ele estar preso enquanto essa extradição ultrajante prossegue é uma grave injustiça em si. Ele precisa lidar com tudo isso, enquanto se prepara para um recurso complexo para o Supremo Tribunal”, disse. disse Moris. Assange ainda tem o direito de recorrer da decisão no prazo de 14 dias a partir de 17 de junho.

“Esse tipo de coisa nunca se torna mais tolerável. Qualquer pessoa acharia isso degradante. A tensão mental em Julian é enorme, tendo que processar o que é essencialmente uma sentença de morte. Moris disse, acrescentando que a extradição para os EUA “levá-lo a tirar a própria vida”.

Não é algum “discussão regular sobre saúde mental”, ela insistiu, acrescentando que “estamos falando sobre levar uma pessoa a tirar a própria vida.”













Moris, que tem dois filhos com Assange, prometeu “use todos os caminhos disponíveis” e “toda hora de vigília lutando por Julian até que ele esteja livre.” John Rees, um dos principais membros da campanha destinada a libertar as autoridades Assange, também marcou a decisão de Patel “ilegal” e disse que os apoiadores do fundador do WikiLeaks “precisamos redobrar nossos esforços para impedir a extradição.”

O Ministério do Interior do Reino Unido disse na semana passada que os tribunais britânicos “não descobri que seria opressivo, injusto ou um abuso de processo extraditar o Sr. Assange”, acrescentando que eles também acreditavam que seus direitos seriam observados.

Assange tem sido um alvo para os EUA desde 2010, quando o WikiLeaks publicou uma coleção de telegramas do Departamento de Estado e documentos do Pentágono que retratavam supostos crimes de guerra cometidos por forças americanas no Afeganistão e no Iraque. Desde então, ele foi acusado de tentar hackear computadores do Pentágono e é acusado pela Lei de Espionagem dos Estados Unidos, pela publicação de materiais classificados pelo WikiLeaks. Se extraditado para os EUA, ele pode pegar até 175 anos atrás das grades.