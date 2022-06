Surto meningocócico registrado nos EUA — CMIO

Os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças dizem que é um dos piores surtos da história dos EUA

Os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e o Departamento de Saúde da Flórida estão investigando um dos “piores surtos de doença meningocócica entre homens gays e bissexuais na história dos EUA”, e estão pedindo aos cidadãos que se vacinem.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, o CDC afirma que houve pelo menos 27 casos e seis mortes por doença meningocócica na Flórida desde abril de 2022. Entre esses casos, seis mortes e 24 infecções estavam em “homens que fazem sexo com homens” assim como as pessoas que vivem com HIV.

A doença meningocócica inclui meningite – uma infecção do revestimento do cérebro e da medula espinhal – bem como infecções da corrente sanguínea, ambas as quais podem rapidamente se tornar fatais. A bactéria se espalha através do compartilhamento de secreções respiratórias ou da garganta, como saliva ou saliva, e geralmente leva exposição prolongada para se espalhar, ou seja, beijar ou estar perto de alguém que está tossindo.

“A doença meningocócica pode afetar qualquer pessoa e pode ser mortal”, alertou o CDC, observando que existem três sorogrupos de bactérias meningocócicas que causam a maioria dos casos nos Estados Unidos – B, C e Y.

A agência diz que o grande surto visto na Flórida é devido à bactéria do sorogrupo C que foi encontrada entre gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens. Cerca de metade dos casos foram relatados entre homens hispânicos. O CDC instou esses grupos a receber uma vacina MenACWY se moram na Flórida ou planejam viajar para lá.

Outro surto não relacionado foi causado pela bactéria do sorogrupo B, que foi encontrada entre três estudantes universitários que moram na Flórida e as autoridades de saúde estão recomendando que os estudantes que moram em alojamentos no campus e que participam de uma fraternidade ou irmandade recebam uma série de vacinas MenB.













Os sintomas comuns da doença meningocócica incluem febre alta, dor de cabeça, torcicolo, náusea ou vômito ou erupção cutânea roxa escura, disse o CDC, pedindo às pessoas que procurem imediatamente atendimento médico se notarem algum desses sintomas. Também alertou que a doença pode aparecer primeiro como uma doença semelhante à gripe, mas que normalmente piora muito mais rapidamente.

José Romero, diretor do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias, insiste que “Se vacinar contra a doença meningocócica é a melhor maneira de prevenir esta doença grave, que pode rapidamente se tornar mortal.”

“Por causa do surto na Flórida e do número de eventos do Orgulho LGBT que estão sendo realizados em todo o estado nas próximas semanas, é importante que homens gays e bissexuais que vivem na Flórida sejam vacinados, e aqueles que viajam para a Flórida conversem com seu médico sobre obter uma vacina. vacina MenACWY”, pediu Romero.