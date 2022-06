Suprema Corte dos EUA toma decisão histórica sobre aborto — CMIO

A Suprema Corte dos EUA derrubou Roe v Wade, removendo as proteções federais ao aborto e colocando a responsabilidade de legalizar ou proibir o procedimento em estados individuais, em uma decisão proferida na sexta-feira.

“A Constituição não proíbe os cidadãos de cada Estado de regulamentar ou proibir o aborto. Roe e Casey arrogaram essa autoridade. Nós agora anulamos essas decisões e devolvemos essa autoridade ao povo e seus representantes eleitos”, disse. O ministro Samuel Alito escreveu no parecer.

A decisão controversa resultou de um caso do Mississippi – Dobbs v Jackson Women’s Health Organization – que se centrou na constitucionalidade de uma lei estadual que proíbe o aborto após as primeiras 15 semanas de gravidez. Ao apelar do caso para a Suprema Corte, o estado buscou explicitamente a derrubada de Roe v Wade.













Os juízes Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett ficaram do lado de Alito na opinião da maioria.

Os juízes Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan discordaram da opinião da maioria, enquanto o presidente da Suprema Corte John Roberts disse que teria parado de acabar com o direito ao aborto, mas teria defendido a lei do Mississippi no centro do caso.

Embora a decisão de derrubar Roe seja garantida para desencadear protestos em todo o país, não é uma surpresa, pois um rascunho da opinião de Alito vazou no início deste ano. Vários estados reforçaram suas próprias proteções ao aborto em antecipação à derrubada de Roe, enquanto outros tomaram a decisão pendente como uma luz verde para avançar nas proibições ao aborto. A remoção da proteção federal deixa um pouco menos da metade dos estados dos EUA com leis que restringem o aborto.

O vazamento do projeto de opinião no mês passado levou a manifestações massivas de grupos pró-escolha. Os endereços residenciais dos juízes da Suprema Corte foram divulgados online e os protestos aconteceram do lado de fora de suas casas. No início deste mês, um homem armado foi preso do lado de fora da casa do juiz Brett Kavanaugh em Chevy Chase, tendo viajado da Califórnia para “dar um propósito à sua vida” assassinando o juiz anti-aborto.