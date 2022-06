Situação em torno de grãos da Ucrânia está sendo inflada artificialmente, diz Putin

“[…] Está sendo inflada artificialmente uma histeria em torno da paragem do transporte, digamos, de grãos ucranianos através de um porto do mar Negro. A propósito, tanto pelas estimativas americanas como nossas, trata-se de aproximadamente de cinco a seis milhões de toneladas de trigo e sete milhões de toneladas de milho. Também é algo, mas globalmente, é claro, isso não resolve nenhum problema no mercado global de grãos. Mas a questão nem é essa: eu já afirmei publicamente muitas vezes, e quero sublinhar mais uma vez, que a Rússia não impede a exportação de grãos ucranianos para fora desse país e está pronta a garantir livre passagem de navios com grãos para águas internacionais se, é claro, os militares ucranianos neutralizarem as minas dos portos de envio e as áreas aquáticas próximas”, disse Putin.