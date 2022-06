Possível razão para a transmissão rápida da varíola dos macacos revelada – CMIO

Investigadores portugueses descobriram 50 mutações do vírus que podem explicar a sua propagação entre humanos

O vírus da varíola do macaco sofre mutação muito mais rápido do que o esperado quando transmitido entre humanos, sugere uma nova pesquisa, fornecendo uma possível explicação para a rápida disseminação da doença.

Num estudo publicado na Nature Medicine na sexta-feira, investigadores portugueses divulgaram os resultados da “aplicação rápida de metagenômica de espingarda de alto rendimento” quando começaram a reconstruir as primeiras sequências do genoma da ‘versão’ de 2022 do vírus da varíola dos macacos.

Eles descobriram que o vírus de 2022 difere dos vírus relacionados de 2018-19 por 50 mutações SNP, que são alterações que ocorrem em um único nucleotídeo no genoma. Isso é cerca de seis a 12 vezes mais “do que se esperaria, considerando as estimativas anteriores da taxa de substituição de ortopoxvírus (uma ou duas substituições por local por ano)”.

“Um ramo tão divergente pode representar uma evolução acelerada”, afirmam os pesquisadores. Ressaltaram, no entanto, que são necessários mais estudos sobre o assunto.

“Considerando que este vírus da varíola dos macacos de 2022 é provavelmente um descendente do vírus do surto de 2017 na Nigéria, seria de esperar não mais do que cinco a 10 mutações adicionais em vez das cerca de 50 mutações observadas. Esperamos que agora, grupos especializados realizem experimentos de laboratório para entender se esse vírus de 2022 aumentou sua transmissibilidade”, disse. um dos autores do estudo, chefe da Unidade de Genômica e Bioinformática do Instituto Nacional de Saúde de Portugal, João Paulo Gomes, à Newsweek.













A notícia veio quando a Organização Mundial da Saúde considera se o surto de vírus deve ser classificado como uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, em 23 de junho, 3.504 casos de varíola foram registrados em 44 países, com o maior número relatado no Reino Unido (793 casos).

Com a doença se espalhando predominantemente entre homens gays, o СDС alertou os médicos para não confundi-la com doenças sexualmente transmissíveis mais comuns.

A OMS não está atualmente recomendando a vacinação em massa contra a varíola dos macacos. No entanto, em 21 de junho, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido anunciou que “alguns homens gays e bissexuais com maior risco de exposição à varíola dos macacos devem receber vacinas para ajudar a controlar o recente surto do vírus”.

Os sintomas iniciais da varíola do macaco incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Uma erupção geralmente começa no rosto e depois se espalha para outras partes do corpo, embora a OMS tenha observado que os pacientes afetados pelo surto atual estão desenvolvendo lesões nos órgãos genitais e no ânus, e não desenvolvendo alguns dos sintomas tradicionais semelhantes aos da gripe. infecção.

O vírus pode ser transmitido por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias, bem como através de materiais contaminados.