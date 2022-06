Alemanha considera nacionalizar parte do oleoduto Nord Stream 2, diz Spiegel

Nesta sexta-feira (24), o Ministério da Economia da Alemanha sinalizou que pode nacionalizar uma parte do gasoduto Nord Stream 2 , que poderia ser convertido em uma conexão para um terminal de gás liquefeito na costa do mar Báltico.

De acordo com informações do Spiegel, a pasta está perseguindo esse plano delicado, e está sendo cogitada a desapropriação da parte do sistema de tubulação que fica em território alemão e o corte do restante da tubulação.