Rússia acusada de ‘ataque econômico’ à UE — CMIO

A Alemanha afirma que a redução do fornecimento de gás faz parte do plano de Moscou para aumentar o medo na Europa Ocidental

O governo alemão acusou a Rússia de liderar um “ataque” na Alemanha e na UE, restringindo o fornecimento de gás ao continente.

“Reduzir o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1 é um ataque contra nós – um ataque econômico contra nós”, o ministro da Economia do país, Robert Habeck, disse na terça-feira.

Falando em uma conferência do setor, Habeck acrescentou que Moscou está tentando provocar medo na Europa Ocidental e que a situação do fornecimento de gás pode levar a uma crise pior do que a pandemia de coronavírus.

A gigante de energia de São Petersburgo, a Gazprom, reduziu na semana passada o fluxo de gás natural para a Alemanha através do gasoduto em 60%, citando um problema técnico. As turbinas de uma estação de bombeamento não foram devolvidas de reparos no Canadá, com Ottawa alegando que não pode devolvê-las devido às sanções contra a Rússia. De acordo com relatos da mídia, as autoridades estão agora explorando maneiras de enviar as partes cruciais sem violar as restrições.













A redução no fornecimento de gás afetou os fluxos de gás russo da Alemanha para outros países europeus, incluindo França, Áustria e República Tcheca, levando esses e outros países da UE a adotar medidas emergenciais para reduzir o uso de gás natural.

A desaceleração prejudicou as tentativas da UE de reabastecer suas instalações de armazenamento de gás, agora cerca de 55% cheias, segundo a Reuters, para cumprir uma meta de 90% em todo o bloco até novembro, um nível que permitiria à região passar pelo inverno se a Rússia suprimentos foram cortados ainda mais.

