À medida que a Ucrânia e a Moldávia recebem o status de candidato, os estados dos Balcãs Ocidentais expressam frustrações sobre o processo de integração prolongado, relata o Die Welt

Os membros da União Europeia estão envolvidos em debates acalorados desde que a Ucrânia e a Moldávia receberam o status de candidatos, informou o jornal alemão Die Welt. A notícia vem depois que os estados dos Balcãs Ocidentais expressaram sua frustração com o processo de admissão.

Segundo o jornal, a cúpula de quinta-feira entre 27 líderes da UE e seis chefes de governo dos Balcãs Ocidentais deve ser um grande avanço em relação às negociações de adesão. Entre os temas anunciados está o aguardado processo de adesão da Macedônia do Norte e da Albânia, que estão na lista de espera da UE há 17 e oito anos, respectivamente.

No entanto, essas conversas nunca aconteceram, depois que a Bulgária expressou oposição à aceitação da Macedônia do Norte, citando disputas de longa data sobre idioma, história e os direitos da minoria búlgara que vive no país.

Uma vez que o processo de adesão só pode prosseguir com o apoio unânime, a oposição de Sofia equivaleu efectivamente a um veto às conversações, o que por sua vez interrompeu as negociações para a Albânia, uma vez que é a próxima na fila depois da Macedónia do Norte.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, criticou a cúpula como uma “aterradora demonstração de incompetência” e expressou sua decepção, afirmando que “nem mesmo uma guerra na Europa, que poderia se tornar uma catástrofe global, foi capaz de trazer sua unidade” como citado por Die Welt.













Enquanto isso, a Áustria e a Eslovênia, com o apoio da República Tcheca e da Hungria, supostamente tentaram convencer outros membros da UE de que o estado da Bósnia-Herzegovina, dos Balcãs Ocidentais, ao qual havia sido prometida a adesão desde 2003, também tinha que se tornar um candidato à adesão.

“É preciso as mesmas regras para todos. Não devemos usar padrões duplos no processo de adesão”, O chanceler austríaco Karl Nehammer foi citado como tendo dito. “É uma questão de justiça e uma questão de credibilidade”, ele adicionou.

No entanto, nem todos os líderes da UE estavam a bordo, de acordo com Die Welt, com alguns afirmando que o bloco estava “nada preparado para a Bósnia-Herzegovina” e que era “não é possivel” para chegar a uma decisão sobre a questão durante a cimeira de quinta-feira.

À medida que o debate se acirrava, alguns líderes alegadamente apontaram para a lógica falha e inconsistente no processo de adesão, observando como a Bósnia foi obrigada a cumprir extensas condições antes de receber o status de candidato, enquanto a Ucrânia e a Moldávia foram autorizadas a cumpri-las depois de serem nomeadas países candidatos.

O Die Welt observa que, em última análise, o debate não passou de uma promessa da Comissão da UE de trazer o assunto novamente à tona durante a próxima cúpula da UE em outubro, onde uma data concreta para as negociações sobre o status de candidato da Bósnia seria discutida se o país realizar todas as reformas, especialmente no direito eleitoral, exigidas pela UE.

No entanto, para a Bósnia-Herzegovina, essa promessa pode não significar muito, já que o país deve realizar eleições presidenciais e parlamentares no início de outubro, enquanto a população fica cada vez mais frustrada com a falta de perspectivas de adesão.













De acordo com Die Welt, durante os acalorados debates, alguns líderes da UE também apontaram a hipocrisia dos líderes das principais economias da UE, como França e Alemanha, que anteriormente se opuseram à adesão da Ucrânia ao bloco apenas para fazer uma reviravolta completa sobre a questão na sequência da sua recente visita a Kiev.

O chanceler austríaco Nehammer notou que, “Alemanha e França estavam mais do que céticas” sobre o status da Ucrânia antes de serem pressionados em seus próprios países para “fazer muito pouco” para Kiev.

Embora o apoio do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz possa ter sido a principal razão pela qual Kiev recebeu o caminho para a adesão, Die Welt observa que a decisão de conceder à Ucrânia e à Moldávia o status de candidato significa pouco em termos de mudanças reais, pois não implica quaisquer obrigações legais e ainda pode levar “décadas” para que a adesão plena seja alcançada.