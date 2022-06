Estado da UE pode em breve ser forçado a racionar combustível — CMIO

Racionamento de combustível na Irlanda “pode ser uma realidade no outono”a comissária da UE de Dublin, Mairead McGuinness, alertou, acrescentando que o país deve enfrentar grandes problemas de energia nos próximos meses em meio ao conflito em curso na Europa Oriental.

“Estamos tentando garantir que, quando se trata de aumento do risco de energia no outono e no inverno, estejamos prontos para isso.” McGuinness disse em uma entrevista na quarta-feira ao Irish Mirror.

A última vez que a Irlanda introduziu o racionamento de gasolina foi durante a crise do petróleo da década de 1970. Naquela época, a medida trouxe o caos nas bombas.

A UE enfrentou uma crise de energia nos últimos meses, quando os países membros tomaram medidas para diminuir o fornecimento de energia russo depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia.













Algumas autoridades da UE acusaram o Kremlin de usar recursos energéticos como arma política, dizendo que o conflito ucraniano é responsável pelo aumento dos preços da gasolina e do diesel, pelos picos de inflação e pelo aumento vertiginoso do custo de vida. Moscou rejeitou as acusações, dizendo que a crise atual é resultado de erros sistêmicos nas políticas econômicas implementadas pelos líderes ocidentais.

McGuinness alertou que, se o aperto no combustível continuar nos próximos meses, o que é provável, o racionamento pode ter que se tornar parte da vida cotidiana, acrescentando que a UE está trabalhando em mais medidas de alívio para as famílias se os preços continuarem subindo.

A Irlanda tem planos de contingência prontos para implementar se houver problemas de abastecimento nos próximos meses, disse o Tánaiste (vice-primeiro-ministro) Leo Varadkar em resposta ao alerta.

Ao mesmo tempo, ele expressou esperança de que os planos não precisariam ser implementados.

