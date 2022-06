A crise do custo de vida da Grã-Bretanha se aprofunda — CMIO

O índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido subiu de 9% em abril para 9,1% no mês passado, um nível nunca visto desde fevereiro de 1982, de acordo com o Office for National Statistics (ONS). É a taxa mais alta no grupo G7 das principais economias ocidentais.

Os dados mostraram que a inflação está sendo alimentada pelo aumento dos custos de alimentos e energia. O ONS disse que os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas subiram na taxa anual mais rápida desde 2009, com os aumentos mais dramáticos observados no custo do pão, cereais e carne.

Habitação e serviços domésticos, principalmente eletricidade, gás e outros combustíveis, juntamente com transporte, também têm impulsionado a taxa de inflação.

O aumento dos preços da gasolina e do diesel aumentou a pressão sobre motoristas e empresas, com um aumento de 32,8% nos custos de combustível no ano passado – o maior aumento anual desde 1989.

“Infelizmente, a crise do custo de vida não será um assunto de curta duração, e isso acaba deixando o Banco da Inglaterra preso entre uma rocha e um lugar difícil”, disse. gerente de portfólio da Quilter Investors, Paul Craig disse à CNBC.

Na semana passada, o Banco da Inglaterra projetou a medida de inflação do IPC para chegar a 11% no final deste ano, em meio à disparada dos preços do gás e da eletricidade.

