Suprema Corte dos EUA suspende legalização do aborto

Na prática, a decisão do tribunal não proíbe o aborto , mas abre espaço para que estados possam vetar o procedimento. Segundo noticiou a Associated Press, dos 50 estados do país, 26 de maioria republicana se mostram inclinados a proibir o aborto. Em contraponto, estados de maioria democrata já afirmaram que pretendem garantir o direito ao procedimento .

A decisão desta sexta-feira pode não ser o único retrocesso em questões de liberdade individual nos EUA. Isso porque o juiz Clarence Thomas, decano da Corte, sinalizou durante a votação que em julgamentos futuros envolvendo questões individuais, toda a jurisdição pode ser revista. Ele citou como exemplo as seguintes leis: Griswold vs. Connecticut (1965), que determina o direito à contracepção; Lawrence vs. Texas (2003), que classifica como inconstitucionais leis que punem relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo; e Obergefell vs. Hodges (2015), que estabelece o direito ao casamento homoafetivo.