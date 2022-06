Congresso dos EUA aprova importante lei bipartidária de controle de armas — CMIO

Os legisladores aprovaram a primeira lei importante de segurança de armas em décadas após vários tiroteios de alto nível

A Câmara dos EUA aprovou na sexta-feira um pacote de medidas de controle de armas, incluindo requisitos de verificação de antecedentes para compradores mais jovens e financiamento para programas de saúde mental. Já aprovada pelo Senado na quinta-feira, a legislação segue agora para a mesa do presidente Joe Biden, onde deverá ser assinada.

Biden descreveu a Lei de Comunidades Mais Seguras Bipartidárias como “um dos passos mais significativos que o Congresso tomou para reduzir a violência armada em décadas” em comunicado divulgado nesta quinta-feira.













De acordo com a nova lei, indivíduos com 16 anos ou mais que tentem comprar uma arma devem passar por uma revisão de seus registros de saúde mental juvenil. Também fecha os chamados “brecha do namorado”, impedindo qualquer pessoa condenada por um delito de violência doméstica como parte de um relacionamento de namoro de comprar ou possuir uma arma de fogo por pelo menos cinco anos.

A legislação também prevê financiamento para “programas de ordem de proteção de risco extremo” e outras medidas de intervenção em crises, fornecendo US$ 250 milhões em iniciativas de prevenção e intervenção da violência comunitária e US$ 100 milhões para fortalecer o Sistema Nacional de Verificação de Antecedentes Criminais Instantâneos. Isso inclui os chamados “bandeira vermelha” leis que permitem às autoridades confiscar armas de pessoas consideradas uma ameaça a si mesmas ou a outras.

A lei também exige que as pessoas que “comprar e vender repetidamente armas de fogo” para se registrar para uma licença federal de armas de fogo e realizar verificações de antecedentes em seus clientes. As sanções penais para “Palha” compras, em que um indivíduo compra uma arma em nome de alguém que não quer que seu nome seja associado à transação – seja porque está legalmente impedido de possuir uma arma ou por questões de privacidade – também são aumentados pela nova legislação.

Além disso, o projeto de lei expande as clínicas de saúde comportamental comunitária e os serviços de telessaúde, em particular os serviços de saúde mental nas escolas, fornecendo US$ 250 milhões para subvenções em bloco dos Serviços de Saúde Mental Comunitária. Os subsídios ajudam a treinar prestadores de cuidados primários e profissionais de escolas e creches em cuidados de saúde mental, além de fornecer tratamento para indivíduos que sofreram traumas. Uma doação de US$ 1 bilhão destina-se a financiar “programas pós-escola, antes da escola e de verão”, com US$ 300 milhões destinados ao treinamento de estudantes e professores em “como prevenir e responder à violência contra si e contra os outros”.

Parlamentares democratas clamaram por leis mais rígidas de controle de armas nas últimas semanas após uma série de tiroteios amplamente divulgados, incluindo o assassinato de 19 crianças e dois adultos na Robb Elementary School em Uvalde, Texas.

Na Câmara, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos democratas, com 14 republicanos também se unindo para apoiá-lo em uma votação de 234 a 193. O Senado viu passar de 65 para 33, com 15 republicanos se juntando a todos os democratas.

Os senadores provocaram a legislação com um “estrutura” divulgado no início deste mês antes de divulgar o texto do projeto de lei na terça-feira. Embora o projeto de lei não vá tão longe quanto os líderes democratas do Congresso pediram em relação ao fortalecimento da verificação de antecedentes e ao fim das revistas de alta capacidade, a maioria do partido no Senado e a necessidade de superar o limite de 60 votos para empurrar legislação através de alguns de seus impulsos mais radicais contidos.

No entanto, a National Rifle Organization classificou o projeto de lei no início desta semana como inaceitável, argumentando que as medidas nele poderiam ser “abusado para restringir a compra legal de armas, infringir os direitos dos americanos cumpridores da lei e usar dólares federais para financiar medidas de controle de armas adotadas por políticos estaduais e locais”.

A influência do grupo lobista é frequentemente culpada pela falta de ação legislativa após os tiroteios em massa.