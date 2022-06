Preços do gás na Europa disparam — CMIO

Os preços do gás natural na Europa continuaram a subir em meio à interrupção do fluxo de gás russo através do principal gasoduto Nord Stream. Os preços subiram acima de US$ 1.500 por mil metros cúbicos na quinta-feira pela primeira vez desde março.

O preço dos futuros de julho no hub TTF na Holanda atingiu US$ 1.504 por mil metros cúbicos, após fechar a US$ 1.367 no dia anterior.

“Outras subidas de preços podem ocorrer repentinamente em caso de novos desenvolvimentos em torno das entregas de gás russas”, Analistas da Energi Danmark disseram em nota vista pela Bloomberg.

O mercado de gás europeu está atualmente passando por uma grave escassez de suprimentos de energia importada. Os embarques da Gazprom da Rússia através do gasoduto Nord Stream caíram para cerca de 40% da capacidade devido à escassez de peças devido a sanções. A situação levou os países da UE a anunciarem nesta semana medidas de emergência destinadas a reduzir o uso de gás natural.

As entregas reduzidas ocorrem em um momento em que a Europa está correndo para estocar para o inverno, com os estoques de gás no continente atualmente em 55%, segundo dados.

