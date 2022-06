Biden critica decisão histórica da Suprema Corte — CMIO

O presidente dos EUA disse que a reversão da decisão Roe v Wade ‘retira’ um direito constitucional

A decisão da Suprema Corte dos EUA revogando as proteções federais ao aborto marca um “dia triste para a corte e para o país”, declarou o presidente Joe Biden na sexta-feira depois que o direito nacional ao aborto protegido por Roe v Wade foi derrubado.

“Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos tirou expressamente um direito constitucional do povo americano que já havia reconhecido,” Ele continuou. “Eles não limitaram. Eles simplesmente tiraram.”

A saúde e a vida das mulheres nesta nação estão agora em risco.













O presidente convocou seus apoiadores a fazerem ouvir suas vozes nas próximas eleições de meio de mandato, argumentando que a decisão do tribunal “não deve ser a palavra final.” Até então, porém, ele prometeu “fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger os direitos das mulheres nos estados onde enfrentarão as consequências da decisão de hoje”, incluindo a garantia de que mulheres em estados onde o aborto é ilegal possam viajar para estados onde possam receber o procedimento.

“Neste outono, Roe está nas urnas. As liberdades pessoais estão nas urnas. O direito à privacidade, liberdade, igualdade, estão todos na cédula”, disse Biden, culpando “três magistradas nomeadas por um presidente, Donald Trump, que foram o centro da decisão de hoje de derrubar a balança da justiça e eliminar um direito fundamental para as mulheres neste país.”

Ao mesmo tempo, ele reconheceu que o esforço para derrubar Roe começou muito antes da presidência de Trump era um vislumbre nos olhos da ex-estrela da realidade. “Não se engane – esta decisão é o culminar de um esforço deliberado ao longo de décadas para perturbar o equilíbrio da nossa lei“, disse ele, chamando-o de “realização de uma ideologia extrema e um erro trágico por parte do Supremo Tribunal.”

O presidente reconheceu que não poderia reverter pessoalmente a decisão da Suprema Corte, ressaltando que somente o Congresso seria capaz de consagrar o direito ao aborto em lei. A maioria democrata no Senado já tentou aprovar tal lei no mês passado, apenas para ficar aquém dos votos necessários.

Biden se perguntou em voz alta o que a decisão da Suprema Corte significava para o “direito mais amplo à privacidade para todos”, implicando que “o direito de tomar as melhores decisões para sua saúde, o direito de usar o controle de natalidade, o direito à privacidade de um casal em seu quarto… o direito de se casar com a pessoa que você ama” foram todos ameaçados pela reversão de Roe. A decisão histórica legalizou o aborto argumentando que se enquadrava no direito constitucional da mulher à privacidade.

A decisão da Suprema Corte anulando a decisão de 1973 em Roe v Wade significa que a responsabilidade de legislar sobre o aborto recai sobre os governos estaduais, menos da metade dos quais tem leis nos livros que proíbem ou restringem o aborto. Vários estados, incluindo Missouri, aprovaram o chamado “leis de gatilho” projetado para entrar em vigor caso Roe seja derrubado, enquanto outros estados têm leis que protegem expressamente o direito da mulher ao aborto.