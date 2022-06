ONU condena decisão dos EUA sobre aborto — CMIO

Decisão da Suprema Corte que encerra direito nacional ao aborto é ‘grande golpe’ aos direitos humanos, diz ONU

A decisão da Suprema Corte dos EUA que reverte a decisão Roe vs Wade de 1973 não impedirá que as mulheres busquem abortos, disse um porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, nesta sexta-feira, após a decisão do tribunal. Em vez disso, pode colocar suas vidas em risco.

“Restringir o acesso ao aborto não impede as pessoas de procurar o aborto, apenas o torna mais mortal”, disse o porta-voz Stephane Dujarric a repórteres. “A saúde e os direitos sexuais e reprodutivos são a base de uma vida de escolha, empoderamento e igualdade para mulheres e meninas do mundo,” ele adicionou.













A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, concordou, chamando a decisão do tribunal de “um grande revés” e “um grande golpe para os direitos humanos das mulheres e igualdade de gênero.”

A decisão da Suprema Corte de reverter a decisão de 50 anos que protege o direito das mulheres ao aborto em todo o país coloca a decisão nas mãos dos estados. Enquanto alguns estados se prepararam para a iminente revogação aprovando leis que protegem o direito ao aborto, outros fizeram o oposto, adotando “leis de gatilho” pretendia formalizar uma proibição ou outras restrições ao procedimento caso Roe fosse revertida.

O Fundo de População da ONU afirma que 45% de todos os abortos em todo o mundo são inseguros. A agência também diz que quase metade de todas as gestações em todo o mundo não são planejadas, com mais de 60% delas terminando em aborto.