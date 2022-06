Rússia paga dívida soberana em rublos — CMIO

Os pagamentos de juros de títulos denominados em dólares foram feitos de acordo com o novo esquema de pagamento

O Ministério das Finanças da Rússia anunciou na quinta-feira que liquidou duas emissões de eurobônus denominados em dólares “na íntegra” enviando 12,51 bilhões de rublos (US$ 234,5 milhões) em pagamentos de cupons ao National Settlement Depository (NSD). É o primeiro pagamento feito sob um novo mecanismo, que permite transações em rublos.

Segundo o ministério, os pagamentos foram em Eurobonds com vencimento em 2027 e 2047.

“Assim, as obrigações de serviço dos títulos estatais da Federação Russa foram cumpridas integralmente pelo Ministério das Finanças”, disse o comunicado.

O ministro das Finanças, Anton Siluanov, argumentou que a transição para pagamentos em rublos não implica um calote da dívida. Os EUA impediram a Rússia de fazer pagamentos de dívida em moeda estrangeira e, no mês passado, Washington encerrou uma isenção de pagamento de títulos, com a intenção de impedir a Rússia de pagar sua dívida soberana. Moscou acusou Washington de tentar arquitetar um calote artificial, já que o país tem fundos para pagar suas dívidas.

Graças ao novo mecanismo, a Rússia poderá cumprir as suas obrigações não só para com os credores cujos direitos sejam confirmados através dos depositários nacionais, mas também para com os “que não pode transferir fundos sob procedimentos padrão”, disse o ministério.

Os investidores precisarão abrir uma conta em rublos para receber os fundos, explicou.

Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto sobre um procedimento temporário para pagamentos de Eurobonds. O documento afirma que Moscou agora considerará suas obrigações cumpridas “se forem cumpridas em rublos em valor equivalente ao valor das obrigações em moeda estrangeira” à taxa de câmbio do dia em que os fundos são transferidos para o depositário central (NSD), através do qual serão pagos aos credores.

