Japão buscará alinhamento à OTAN em relação a China e Ucrânia, diz mídia

O líder japonês, representante da única nação asiática do G7, será o primeiro chefe de governo do Japão a participar de uma cúpula da OTAN. O evento ocorrerá nos dias 29 e 30 deste mês, em Madri, na Espanha. Conforme publicou a agência japonesa Kyodo, a expectativa é que Kishida defenda maior unidade em relação à situação do Indo-Pacífico no que concerne ao crescimento da influência da China na região.