Se um conflito militar se tornou a condição para uma rápida adesão à UE, Belgrado não está interessado, disse o ministro do país

Um conflito militar com a Rússia parece ser a condição para uma rápida adesão à União Europeia, disse o ministro do Interior da Sérvia, Aleksandar Vulin, nesta quinta-feira, acrescentando que, se esse for o caso, a Sérvia não se apressaria com sua oferta.

Na quinta-feira, o Conselho Europeu concordou em conceder o status de candidato à Ucrânia e à Moldávia. Embora a adesão à UE tenha sido o principal ponto de discussão para os políticos ucranianos pró-ocidentais por décadas, a vontade de Kiev de se juntar ao bloco foi revigorada em meio ao conflito em andamento com a Rússia. Ao se candidatarem, a Ucrânia e a Moldávia juntaram-se à Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia na sala de espera da UE.

Comentando sobre o movimento do bloco, Vulin afirmou que a UE decidiu “parar de fingir que existem as mesmas regras para todos que querem se juntar a esta organização.”

Salientando que a Ucrânia não cumpre os padrões que são “tão cuidadosamente aplicado aos países dos Balcãs”, o ministro alegou que o “a participação na guerra foi suficiente para iniciar as negociações.”













Ele, ironicamente, expressou esperança de que “A Moldávia não teve que prometer ir à guerra” para obter o status de candidato e observou que, se uma guerra fosse o único critério, “A Sérvia poderia [have started] negociações em 1999”.

“No entanto, parece que tais regras não se aplicam aos países que foram bombardeados pela OTAN, para uma rápida adesão à União Europeia você deve entrar em conflito com a Rússia,” ele disse.

Observando que antes de sua decisão sobre as candidaturas da Ucrânia e da Moldávia, a UE não estava “uma aliança militar,” Vulin desejou que a Macedônia do Norte e a Albânia não tivessem que entrar em guerra com ninguém por causa de sua adesão à UE.

Se a condição para a Sérvia progredir mais rápido em direção à União Européia fosse entrar em guerra com alguém, então obrigado, não vale a pena.

As observações do ministro sérvio ecoaram a declaração da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, sobre o mesmo assunto. Ela alegou que o principal objetivo da UE – para “conter” Rússia – levou a UE a fechar os olhos aos critérios de adesão estritos que foram aplicados a outros candidatos da UE. Ela também destacou que a UE provou mais uma vez que o bloco tem muito pouco a ver com a economia e que quase não houve “força criativa” nele deixou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deixou claro que a Ucrânia fez muito para fortalecer o Estado de direito, mas ainda é necessário implementar reformas.

“Para combater a corrupção, por exemplo, ou modernizar essa administração que funciona bem, para ajudar a atrair investidores,” ela explicou.