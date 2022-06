As importações indianas de petróleo russo explodem – mídia — CMIO

As vendas de petróleo russo para a Índia se multiplicaram pelo menos cinquenta vezes nos últimos três meses e agora representam 10% das importações totais do país, de acordo com um alto funcionário do governo citado pelo The Economic Times.

“Agora está entre os dez maiores fornecedores”, o funcionário disse ao jornal indiano na quinta-feira.

As sanções ocidentais a Moscou criaram uma oportunidade para as refinarias indianas aumentarem as compras de petróleo russo a preços com desconto, enquanto alguns clientes europeus evitam comprar petróleo da Rússia.

Antes do conflito, o petróleo russo representava apenas 0,2% de todo o petróleo importado pela Índia. As refinarias do país compraram cerca de 25 milhões de barris de petróleo russo somente em maio. Nesse marco, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita para se tornar o segundo maior fornecedor de petróleo da Índia, depois do Iraque.













A Índia, o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, foi criticada pelo Ocidente por suas compras contínuas de petróleo russo. No entanto, Nova Délhi rejeitou as críticas, argumentando que essas importações representam apenas uma fração das necessidades gerais do país.

Em maio, o Ministério do Petróleo da Índia disse que “As compras de energia da Rússia permanecem minúsculas em comparação com o consumo total da Índia.”

O governo indiano pediu uma resolução diplomática para o conflito na Ucrânia, mas não impôs sanções à Rússia e se absteve de uma votação da Assembleia Geral da ONU em março condenando a operação militar de Moscou.

