Balcãs Ocidentais se aproximam da adesão à UE – CMIO

O parlamento búlgaro votou, na sexta-feira, para suspender seu veto às negociações de adesão da Macedônia do Norte à UE, entregando um ramo de oliveira a Skopje após anos de tensão.

Após a cimeira de quinta-feira entre 27 líderes da UE e seis chefes de governo dos Balcãs Ocidentais, a remoção do veto, relacionado com uma longa disputa cultural e linguística entre Sofia e Skopje, foi apoiada por 170 deputados búlgaros, com 37 votos contra e 21 abstenções .

A decisão foi saudada como “histórico” pelo primeiro-ministro búlgaro Kiril Petkov. Escrevendo no Twitter, ele confirmou que o parlamento aprovou uma proposta de compromisso francesa. O primeiro-ministro salientou ainda que a “a integração dos Balcãs Ocidentais é o interesse estratégico da UE.”

O Ministério das Relações Exteriores do país também foi rápido em responder à notícia, dizendo que Sofia não tinha “adicionou quaisquer novos pedidos a Skopje” e estava preparado para aprovar a realização da primeira conferência política intergovernamental assim que a Macedônia do Norte assinasse o protocolo bilateral.













De acordo com a decisão do parlamento, nada no processo de adesão da Macedónia do Norte à UE poderia “ser interpretado como reconhecimento da ‘língua macedônia’ pela Bulgária.” Sofia também se reservou o direito de bloquear as negociações de candidatura de Skopje à UE no futuro, se necessário.

Agora, o parlamento da Macedônia do Norte deve aprovar a proposta mediada pela França antes que o veto possa realmente ser levantado.

No entanto, na quinta-feira, o primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Dimitar Kovacevski, disse que “em sua forma atual” a proposta era “inaceitável” para o seu país.

A Bulgária impôs seu veto em 2020, quando a Macedônia do Norte, candidata à UE desde 2005, juntamente com a Albânia, deveria iniciar negociações com a UE. Sofia quer que Skopje reconheça oficialmente que sua língua e cultura são essencialmente búlgaras, abandone qualquer postura antibúlgara e mencione uma minoria búlgara na constituição do país. A Macedônia do Norte tem se recusado a atender a esses pedidos, dizendo que sua identidade nacional não está em discussão.

Uma vez que o processo de adesão só pode prosseguir com apoio unânime, a oposição da Bulgária efetivamente vetou as negociações, o que, por sua vez, interrompeu as negociações para a Albânia, uma vez que é a próxima na fila depois da Macedônia do Norte.