A Alemanha poderia nacionalizar sua seção do Nord Stream 2 – Der Spiegel – CMIO

O Ministério das Finanças alemão está estudando a possibilidade de nacionalizar trechos do gasoduto Nord Stream 2 que atravessa o país, informou a revista Der Spiegel na sexta-feira, citando fontes.

A infraestrutura russa recém-construída nunca funcionou porque a Alemanha interrompeu sua certificação antes do conflito na Ucrânia.

De acordo com a publicação, o governo federal está analisando se a parte do sistema que está localizada em solo alemão poderá ser cortada do restante do duto. Os tubos que levam da terra ao mar podem ser conectados a um terminal móvel de GNL, disse.

A notícia sobre a possível expropriação ocorre em meio a crescentes preocupações na Alemanha sobre o fornecimento de gás russo. Na semana passada, os embarques para a Europa pela Gazprom da Rússia através do oleoduto Nord Stream 1 caíram para cerca de 40% da capacidade devido à escassez de peças causada por sanções a Moscou.













O Kremlin chamou os relatórios sobre a possibilidade de o Nord Stream 2 ser expropriado hipotético.

“Se houver tais ações, caberá aos advogados fazer uma avaliação legal disso, se isso estiver realmente sendo discutido. Mas sem conhecer a essência do que está acontecendo, seria errado dizer alguma coisa”, disse. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres na sexta-feira.

O gasoduto Nord Stream 2 se estende da costa russa sob o Mar Báltico até a Alemanha. Sua construção foi concluída em setembro de 2021 e, em dezembro, estava pronta para operação. No entanto, as autoridades alemãs interromperam a certificação do oleoduto antes do conflito na Ucrânia. O gasoduto de duas cordas foi projetado para bombear 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural anualmente.

