A principal economia da UE é instada a considerar o fracking — CMIO

A Alemanha deve aumentar seu uso da tecnologia para aumentar a produção doméstica de gás, diz a gigante de energia E.On

A Alemanha deve considerar a expansão da produção doméstica de gás natural, inclusive por meio do uso de fraturamento hidráulico, disse o presidente-executivo da E.On nesta sexta-feira.

“Temos que nos perguntar se poderíamos desenvolver depósitos adicionais (de gás natural) na Alemanha”, Leonhard Birnbaum disse à revista WirtschaftsWoche.

Ele observou que atualmente a produção de gás na Alemanha é “geralmente impossível na maioria dos casos” devido aos rígidos controles ambientais e à necessidade de obtenção de licenças legais. Ele pediu que soluções fossem encontradas “sem tabus”.

A tecnologia de fraturamento tem sido usada na Alemanha desde a década de 1960 para extrair gás natural de reservas convencionais, incluindo arenito e pedras carbonatadas. Cerca de um terço do gás natural produzido no país vem de reservas exploradas por fracking.

No entanto, o “fracking não convencional” em camadas de xisto e carvão, que usa técnicas de perfuração horizontal, foi amplamente proibido na Alemanha devido a riscos ambientais, como poluição da água ou mesmo terremotos.

Atualmente, a maior parte do gás consumido na Alemanha é importado, com apenas cerca de 5% sendo extraído internamente. O governo alemão pretende tornar o país independente do gás russo até 2024.

