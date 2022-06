Quase metade dos rios contaminados por drogas – estudo — CMIO

Cerca de 44% dos cursos de água do planeta contêm altos níveis de produtos farmacêuticos, afirma um novo estudo

Um chocante 43,5% dos cursos de água do mundo estão contaminados com drogas, de acordo com uma equipe de pesquisa que publicou suas descobertas na quarta-feira na revista Environmental Toxicology and Chemistry.

Liderados por Alejandra Bouzas-Monroy, da Universidade de York, os pesquisadores analisaram 1.052 amostras em 104 países e encontraram 23 compostos farmacêuticos separados em níveis superiores aos considerados “seguro.” Estes incluíram antidepressivos, anti-histamínicos, benzodiazepínicos, analgésicos e estimulantes.

Mais de um terço (34,1%) dos locais onde várias amostras foram coletadas tinham mais de um local com concentrações de drogas consideradas de “preocupação ecológica”.

Bouzas-Monroy, que afirmou que o estudo foi “a primeira avaliação global” de contaminação farmacêutica em cursos d’água, alertou que os humanos devem ser “fazendo muito mais para reduzir as emissões dessas substâncias no meio ambiente”.













O estudo observou não apenas as drogas presentes na água, mas também seus efeitos sobre os peixes e a vegetação aquática. Drogas como o antidepressivo amitriptilina e o antipsicótico carbamazepina, são conhecidos por alterar a atividade enzimática em peixes, enquanto o antidepressivo citalopram e o tranquilizante diazepam alteram o comportamento dos animais. O medicamento para diabetes metformina altera a atividade do hormônio sexual em peixes, assim como o propranolol, medicamento para pressão arterial. Todos foram encontrados nas hidrovias estudadas por Bouzas-Monroy e sua equipe.

Os produtos farmacêuticos acabam na água através dos resíduos corporais produzidos por humanos e animais, bem como pelo escoamento de fábricas e fazendas farmacêuticas. O Serviço Geológico dos EUA monitora o problema nos EUA desde 2002, quando encontrou pelo menos sete produtos químicos em mais da metade dos cursos de água testados. Em 2019, a agência encontrou níveis semelhantes de contaminação em uma amostra de 1.120 poços e córregos usados ​​como fonte de água potável.













O estudo de Bouzas-Monroy também mencionou os altos níveis de contaminação não farmacêutica que assola as vias navegáveis ​​do mundo, desde produtos químicos industriais e pesticidas até metais pesados ​​como o chumbo.

Muitas concessionárias de água dos EUA nem mesmo testam produtos farmacêuticos, uma vez que os efeitos de longo prazo sobre a saúde do consumo de pequenas quantidades de tais medicamentos em humanos ou animais não foram estudados adequadamente. Mesmo quando os efeitos de um contaminante farmacêutico sobre a vida selvagem local são amplamente conhecidos e reconhecidos, pode haver pouca motivação na comunidade do entorno para agir.

A fluoxetina, nome genérico do antidepressivo popular Prozac, é um contaminante comum dos cursos d’água (encontrado em várias das amostras estudadas por Bouzas-Monroy) que causa mudanças comportamentais marcantes em peixes, tornando-os menos agressivos sexualmente e menos motivados a caçar. O efeito pode durar até três gerações, o que significa que as populações permanecem afetadas por muito tempo após qualquer limpeza.

E mesmo quando os contaminantes são conhecidos por causar danos aos seres humanos, como acontece com os altos níveis de chumbo e outros metais em Flint, Michigan, a limpeza pode levar anos, se acontecer.