Ouro russo chega à Suíça — CMIO

O país comprou US$ 200 milhões em metal precioso no mês passado, disse o serviço de alfândega suíço

O ouro registrado como originário da Rússia chegou à Suíça vindo do Reino Unido no mês passado, informou a Administração Federal de Alfândegas da Suíça nesta sexta-feira. Não forneceu qualquer informação sobre o importador por razões legais.

Os dados mostraram que mais de três toneladas de ouro, no valor de cerca de US$ 200 milhões, entraram no país.

O ouro chegou do Reino Unido, mas tinha a chamada designação de origem russa, observou a declaração da alfândega. De acordo com um porta-voz, citado pela Bloomberg, isso significa que o ouro foi processado pela última vez na Rússia.

As refinarias suíças ainda podem comprar ouro legalmente da Rússia, de acordo com as autoridades, embora a maioria delas tenha dito que não.

“Todas as barras produzidas pelas refinarias russas após 7 de março de 2022 não poderão mais ser comercializadas na Suíça”, dizia a declaração da alfândega.“As barras produzidas pelas refinarias russas antes de 7 de março de 2022 podem continuar sendo comercializadas.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Londres anuncia novas sanções contra a Rússia

Após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia e o lançamento de sanções internacionais, a London Bullion Market Association suspendeu todas as refinarias russas de ouro e prata de sua lista de fornecedores aprovados. A mudança foi vista pela indústria como uma proibição de fato e a maioria das refinarias se recusou a aceitar novo ouro da Rússia.

De acordo com relatos da mídia, o metal precioso foi sinalizado como um possível novo alvo para as sanções da UE a Moscou.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT